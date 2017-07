“Me da escalofrío recordar los testimonios de las madres de los chicos que han muerto en Venezuela”: Laura Chinchilla, expresidenta de Costa Rica

La expresidenta de Costa Rica Laura Chinchica, quien participó como observadora en la consulta pública en Venezuela, dijo en el programa La Tarde de NTN24 que “me da escalofrío recordar los testimonios de las madres de los chicos que han muerto en Venezuela”.

Sobre los jóvenes asesinados en el contexto de las protestas, Chinchilla recordó a “un chico de tan solo 20 años, un atleta ejemplar y promotor de los derechos de los animales, que tan solo llevaba en su mochila la bandera de Venezuela, la gorrita tricolor y un libro de Salmos. Al ver esas cosas de manera directa no hay forma alguna de no poder estar con esa causa y con ese pueblo”.

En relación a la declaración de persona no grata contra el expresidente mexicano Vicente Fox, Chinchilla refirió: ““Esto no tiene ninguna consecuencia, por el contrario, genera mayores niveles de indignación (…) En nuestro caso está de más decir que no nos van a intimidar personas que no tienen ninguna autoridad moral”.

A juicio de la exmandataria una de las sensaciones más vívidas que se llevó de su visita a Venezuela fue que “a pesar de todas esas circunstancias tan desesperantes, el pueblo sigue dándole una oportunidad a la democracia (…) Tarde o temprano visitaremos esa tierra en condiciones de libertad”.

