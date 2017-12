Antonio Ledezma recibirá el premio Sájarov en reconocimiento a su lucha por la democracia

El ex preso político, Antonio Ledezma, está en Estrasburgo, Francia para recibir el premio Sájarov que entregará el Parlamento Europeo a la oposición venezolana en reconocimiento a la lucha por la democracia.

“¿Por qué me dan el premio a mí? Yo ya tengo el premio de estar vivo. Ese premio tiene que ser para los caídos en Venezuela y en nombre de ellos, voy a recibirlo”, dijo a una agencia de noticias internacionales.

Precisó que tiene miedo de volver a Venezuela pero que no va a dejar que le quiten esas ilusiones.

“Sí, tengo miedo, pero no me voy a dejar arrebatar esas ilusiones. No voy a dejar declinar mis esperanzas”, agregó.

Más temprano, el opositor se reunió con el líder del partido Ciudadanos, Albert Rivera, quien estaría diseñando una propuesta para que España imponga sanciones en los funcionarios en Venezuela por las violaciones a los Derechos Humanos.

Redacción NTN24 Venezuela

