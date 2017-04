“La tortura que ha recibido Leopoldo durante tres años es la misma que está recibiendo el pueblo venezolano en las calles”: Lilian Tintori

La activista de derechos humanos, Lilian Tintori, denunció este domingo desde la cárcel militar de Ramo Verde que desde hace un mes no ha podido ver a su esposo el preso político Leopoldo López y señaló que “esto es una violación grave a sus derechos humanos”.

Tintori advirtió que “el trato que recibe Leopoldo es inhumano, es cruel” y aseguró que esa misma “tortura que ha recibido Leopoldo durante tres años y dos meses es la que está recibiendo el pueblo venezolano en las calles con tanta represión”.

Además, puntualizó que “como símbolo de resistencia no me voy de aquí hasta que yo sepa cómo está Leopoldo y hasta no verlo”.

Finalmente Lilian dijo que “en Venezuela mientras no haya cambio, lamentablemente no hay ley, ni hay justicia que defienda los derechos de los venezolanos”.