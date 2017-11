Vicepresidente boliviano reiteró que Evo Morales buscará la reelección pero advirtió que él no le acompañará

El vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, ratificó en una entrevista con un medio local que Evo Morales buscará la reelección, pero dijo que no será el acompañante de fórmula del presidente en las elecciones del 2019.

La diputada opositora Rose Marie Sandoval dijo que “el fondo sin embargo de aquello, era que él había dicho que no se postulaba y que no iba como candidato a vicepresidente. Yo Rose Marie Sandoval, diputada por el Movimiento Demócrata Social, no le creo así como no le creo a quien pregona esa política de la mentira que es Juan Evo Morales , lo dijo igual y aquí esta y por más que las bolivianas y bolivianos se expresaron no lo hacen”.

“El presidente Evo ha manifestado que nuestro hermano vicepresidente es una autoridad insustituible para el proceso de cambio. La dupla del hermano presidente Evo Morales ha llevado a transformaciones profundas en el estado boliviano”, dijo el diputado oficialista, Franklin Flores.

El vicepresidente reveló que si el fallo del Tribunal Constitucional ante el recurso presentado para habilitar a Evo Morales a su reelección fuera negativo, el Movimiento al Socialismo analiza la posibilidad de abrir nuevamente la Constituyente para habilitar a Morales en las próximas elecciones.

Redacción NTN24

