“Los escritores de 'The Big Bang Theory' han mantenido el programa en una alta calidad y sigue evolucionando, así como los personajes”: Kunal Nayyar a NTN24

El actor Kunal Nayyar interpreta a Rajesh "Raj" Ramayan Koothrappali en "The Big Bang Theory", serie de televisión que recientemente cumplió 10 años desde su primera emisión y que volverá renovada en su temporada número once en el mes de septiembre. Desde Londres, nuestro periodista Juan Carlos Bejarano pudo hablar con Kunal Nayyar sobre esta producción, “lo bonito del programa es que los escritores no redujeron la cantidad de ciencia que se ve", y agregó, "es sobre las relaciones humanas y cómo pasan de ser jóvenes a adultos y los temas son universales”, aseguró el actor durante la entrevista.

