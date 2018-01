“Quiero que sigamos peleando por un ‘Acta de Soñadores’ que nos dé una solución permanente en EE. UU.”: Luis Suárez, beneficiario de DACA

Luis Suárez, joven beneficiado con DACA, dijo en el programa La Tarde de NTN24 que “aunque estoy feliz, tengo sentimientos encontrados. Quiero que sigamos peleando por un ‘Acta de Soñadores’ que nos dé una solución permanente” en Estados Unidos.

Estas declaraciones se dieron luego de que un juez federal de San Francisco bloqueara la terminación del alivio migratorio DACA, que beneficia a los ‘dreamers’ en EE. UU., y que había sido cancelado por el mandatario estadounidense, Donald Trump, en septiembre de 2017.

“Es una decisión con la que estamos muy felices en mi familia. Mi permiso de trabajo se acaba de vencer este diciembre. Lo que DACA hacía para mí fue que me dio permiso de trabajo, me ayudó a ganar una licencia, para muchos significa que podamos ir a la escuela y lo más importante es que nos dio paz de que no íbamos a ser deportados”, resaltó el ‘dreamer’.

“Sabemos que esta decisión puede ser una decisión temporal porque puede ser apelada por la Corte Suprema, una corte más alta (…) Ahorita me toca esperar para mirar cuál será el proceso (…) Después, usualmente, para renovar duraría como de cinco a seis meses y se nos cobra un monto de 495 dólares y tenemos que renovarlo cada dos años”, explicó el inmigrante.

Abogado experto en inmigración Ezequiel Hernández explica las consecuencia legales que se avecinan tras la prohibición de un juez federal de terminar el Programa de Acción Diferida DACA https://t.co/ttHvXVKWEb pic.twitter.com/qn49LRSZVZ — Latardentn24 (@LaTardeNTN24) 10 de enero de 2018

