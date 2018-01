Maduro afirma que Santos le tiene envidia "por no saber bailar"

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, volvió a criticar a su homólogo colombiano, Juan Manuel Santos a quien acusó de sbaotear las políticas de importación.

"Santos odia a Venezuala. La oligarquía bogotana odia a nuestro país desde hace 200 años. Nos tienen envidia. Santos, me tiene envidia a mi, además no sabe bailar y me tiene envidia porque yo bailo la Pollera colorá", expresó durante un consejo de ministros en Caracas.

