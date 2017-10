Nicolás Maduro tachó de “estúpido” e “insolente” al Gobierno de Canadá por cuestionar la validez de los resultados electorales en Venezuela

Tras los cuestionamientos de la comunidad internacional, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se defendió y dijo que el triunfo de sus candidatos en las elecciones regionales del pasado domingo es un golpe al imperio. Además, tildó de "estúpido" e "insolente" al gobierno de Canadá por cuestionar la validez de los resultados.

“Ahí sale el gobierno estúpido de Canadá diciendo que no reconoce las elecciones, que carrizos me interesa que Canadá reconozca a Venezuela si la reconocemos nosotros, que me interesa que Canadá diga lo que diga. Gobierno insolente, estúpido gobierno de Canadá, Venezuela es Venezuela y nos pertenece a nosotros y si no les importan váyanse de aquí canadienses, Váyanse de aquí carajo”, afirmó el mandatario venezolano.

