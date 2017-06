“Lo que está diciendo son cambios cosméticos”: Marcelino Millares, líder opositor del exilio cubano tras discurso de Trump sobre relaciones de EE. UU. con la isla

Marcelino Millares, líder opositor del exilio cubano, habló con NTN24 sobre el discurso pronunciado por el presidente Donald Trump en el que canceló tratos bilaterales de la última administración con Cuba y afirmó que el mandatario no habló nada que no se haya dicho además que lo que mencionó son solo “cambios cosméticos”.

“No ha dicho nada nuevo que no se haya dicho anteriormente y se mantiene lo esencial que son las relaciones, las embajadas se manitienen abiertas”, aseguró.

Además, afirmó que el discurso de este viernes solo busca ganarse la confianza de la comunidad cubana que reside en EE. UU. y que el país norteamericano no van a resolver el problema, solo lo podrán solucionar los mismos cubanos.

“Los Estados Unidos no van a resolver el problema, si quisieran resolverlo, lo resolvían inmediatamente pero no lo van a hacer porque no pueden meterse dentro de los asuntos internos de ningún país porque el resto de América y el resto del mundo, los condenaría”, añadió el opositor.

