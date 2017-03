“Sentimos que bajo la administración de Trump la orden que protege a los dreamers sea revocada”: María Angélica Ramírez, dreamer y activista

La política antiinmigrante del presidente de EE. UU, Donald Trump, ha puesto en apuros a los millones de indocumentados que viven en ese país, María Angélica Ramírez dreamer y activista del Instituto Nacional de Latinas para la Salud Reproductiva, expresó en entrevista a NTN24 que teme que la Ley Dream que protege a los jóvenes que entraron a Estados Unidos siendo menores de edad sea revocada.

“Tengo estatus migratorio entre comillas documentado, pero es un estatus muy frágil. (…) Nosotros sentimos especialmente bajo la administración de Trump, que en cualquier momento esta orden podría ser revocada y podríamos quedar listos para la orden de deportación”, dijo Ramírez.

La activista señaló que seguirán luchando por sus derechos para lograr una legislación que “no solo nos apoye a nosotros como jóvenes, sino que también apoye a los 11 millones de inmigrantes que viven aquí”.

Sobre el proyecto de ley en el que trabajan varios congresistas para mejorar las condiciones de los indocumentados, Ramírez asegura que no saben cuáles son los términos de esas propuestas y cómo van a afectar no solo a los dreamers, sino al resto de inmigrantes. “Sentimos que es un buen paso, pero no confiamos en que sean las mejores decisiones”, sentenció.