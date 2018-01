"Sinceramente que no se ha debido ir": María Teresa Romero, politóloga venezolana, sobre el diálogo en República Dominicana

Para la politóloga, periodista y profesora de Estudios Internacionales Universidad Central de Venezuela (UCV), María Teresa Romero durante la quinta ronda de negociaciones entre la oposición venezolana y el gobierno de Nicolás Maduro, consideró que la representación opositora no debió asistir al encuentro.

"Hoy es un día muy triste para las fuerzas democráticas. Yo creo sinceramente que no se ha debido ir. Soy de las que no le tengo miedo a hablar, a que la oposición se siente en una mesa de negociación, pero después de lo que ha pasado, de ese adelanto, de ese llamado de adelanto de elecciones que hizo el gobierno, ya no es cuestión de dignidad, es una cuestión que el gobierno está utilizando una estrategia para terminar de acabar con la oposición", remarcó.

Romero consideró que "lo más sensato hubiese sido que todos se retirarán y no volvieran y menos aún, si los representantes o mediadores de dos países cruciales como México y Chile también se retiraron, creo que ha sido un grave error".

A juicio de la politóloga, "la mayoría de la población venezolana está perpleja y por eso ha bajado la desconfianza hacia la Mesa de la Unidad, en este momento lo que necesitaríamos, lo ha dicho una persona como el padre Luis Ugalde, y yo lo apoyo totalmente, que lo que toca es una estrategia política unitaria con todos los partidos democráticos de la oposición y entorno a una estrategia no solamente electoral, sino también política, ver si van o no a las elecciones y con que condiciones, y ver si sentarse o no en una mesa de negociación"

Acotó que los representantes de la oposición que se encuentran en República Dominicana no pueden aceptar menos de condiciones que ya pidieron al gobierno de Nicolás Maduro, "vamos a ver que pasa, pero yo dudo que cuando no se va en bloque y unidad, dudo que se pueda alcanzar algo importante".

Ante las acusaciones contra los representantes de la Unidad en la mesa de diálogo en República Dominicana, María Teresa Romero destacó que "prefiero pensar que se trata de una falta de visión estratégica y que ojalá no sirva para terminar de hundir lo poco que queda de unidad, que es la necesaria para terminar de salir del gobierno".

Únete a nuestro canal oficial de Telegram aquí http://telegram.me/ntn24ve