"Hace falta voluntad política para acabar con la desnutrición en Venezuela": Marianella Herrera a NTN24

Marianella Herrera nutricionista del Observatorio Venezolano de Salud, afirmó que desde el 2012 el 80 % de los venezolanos ya tenían dificultades para comprar sus alimentos y en 2015, ya esa cifra era del 87 %.

Los niños son las principales víctimas de esta situación, ya que aumenta la tasa de pequeños desnutridos. Según la especialista, la falla "Comienza en embarazos poco controlados, sin suplementos de ácido fólico y la infraestructura de salud está muy deteriorada. Esto impacta en los primeros meses de vida".

Agregó que las madres no están educadas para detectar la desnutrición en sus hijos y el sistema de salud no está preparado para atenderlos: "En los hospitales los niños de dos años se alimentan con fórmulas de bebés de seis meses y esto es gravísimo. Además, no hay suficiente educación en lactancia materna".

"A mediano y largo plazo, la erradicación de la desnutrición en Venezuela requiere voluntad política, que incluye la economía, distribución de alimentos y control de divisas”, puntualizó.