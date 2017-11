"Ya tenemos un compromiso en esas futuras generaciones": Marianella Herrera, nutricionista sobre la alimentación de los niños en Venezuela

La nutricionista e integrante del Observatorio Venezolano de Salud Marianella Herrera destacó que en Venezuela ya han sido comprometidas varias generaciones de infantes por los problemas de nutrición y alimentación que han afectado a la familia en los últimos 18 años.

“Lamentablemente es así, no sabemos si es la mitad de la generación, la generación completa o el 80 % de esa generación, pero definitivamente ya tenemos un compromiso en esas futuras generaciones. No es solamente una, hay varias generaciones”, remarcó Herrera quien apuntó que mientras no se tomen las medidas para revertir la situación seguirán comprometiéndose nuevas generaciones de venezolanos.

Advirtió que “un niño desnutrido es un niño que es un blanco susceptible para otras enfermedades que están haciendo de las suyas en este momento, tal es el caso de la difteria, de la tuberculosos, de la malaria, una serie de cosas que si el Estado nacional no está comprometido vamos a tener un repunte de estas enfermedades”.

Hizo un llamado para que las autoridades entiendan que para resolver el problema, “lo primero que tenemos que hacer es aceptar que se tiene el problema”.

Únete a nuestro canal oficial de Telegram aquí http://telegram.me/ntn24ve