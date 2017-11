“Tenemos que estar activos sobre las acciones de los países agresivos como Rusia”: primera ministra de Reino Unido

Líderes de la Unión Europea (UE) y de seis repúblicas exsoviéticas iniciaron este viernes su cumbre en Bruselas con el fin de reforzar su cooperación en temas económicos. Se espera también que el encuentro sea el escenario para hablar sobre Rusia y el ‘brexit’.

La primera ministra británica, Theresa May, señaló ante su llegada a Bruselas que “tenemos que estar activos sobre las acciones de los países agresivos como Rusia que están amenazando al continente y que tratan de separar a nuestra colectividad. Espero hoy tener un compromiso de los países europeos para trabajar juntos y atacar estos desafíos en seguridad y desarrollo”.

"También estoy aquí para decir de nuevo que el Reino Unido está comprometido incondicionalmente para tener un rol de liderazgo en mantener la seguridad de Europa. Tal vez no estamos en la UE pero no nos vamos de Europa", resaltó May.

Se espera que May haga una nueva oferta para pagar la factura del divorcio con la Unión Europea y logre llegar a un concenso, en el que efrecerá 45.000 millones de Euros, pese a que la exigencia de la la Unión Europea es entre 60.000 y 100.000 millones de euros.

