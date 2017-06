"Me encantan los Beatles, soy un gran fan de ellos, pero cuando llegó el record lo oí y quedé en shock, lo odié de inmediato": crítico Richard Goldstein sobre el álbum 'Sgt. Pepper's'

En NTN24 celebramos los 50 años del álbum 'Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band' de The Beatles, trabajo discográfico que marcó la historia del rock y es considerado según la revista 'Rolling Stone' como el mejor de todos los tiempos. Richard Goldstein se hizo famoso en los 60's por haber realizado una crítica negativa sobre esta producción en el diario The New York Times, incluso los mismos integrantes del cuarteto de Liverpool hicieron referencias en par de ocasiones sobre su reseña.

En ella sentenció frases como: “la obsesión con la producción, acoplada a la calidad sorprendentemente mediocre en la composición, permea todo el álbum”. Pero al pasar los años, Goldstein cambió de opinión sobre este trabajo, y habló con NTN24 sobre los elementos que influyeron en ese entonces para que su crítica fuera tan dura, cuando era considerado un disco que marcó un nuevo camino en la historia de la música.

“Hice esta reseña para el New York Times, de hecho ellos me llamaron ya que nunca habían hecho una crítica o una reseña sobre un disco y me contrataron para escribir la reseña sobre este grupo tan famoso”, afirmó el escritor durante la entrevista.