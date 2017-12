"Venezuela está en la mayor emergencia humanitaria en toda su historia republicana": Alberto Nieves, sobre la falta de medicamentos retrovirales

Alberto Nieves, director de la Organización Acción Ciudadana contra el Sida manifestó este domingo a NTN24 su preocupación por la no respuesta del ministro de la Salud Luis López a las solicitudes para que firme las órdenes de compra de medicamentos para el tratamiento de los más de 77 mil pacientes con VIH en el país.

Nieves dejó claro que "Venezuela está en la mayor emergencia humanitaria en toda su historia republicana, desde que nosotros tenemos acceso a tratamiento anti- retroviral desde el año 97, jamás se había visto una situación similar".

Puntualizó que uno de los graves problemas es la falta de respuesta por parte del hoy ministro de Salud, "el problema es que hay un silencio total, no dan explicaciones, no dan información, no hay acceso a la información pública, lo único que si sabemos es que se requieren 22 millones de dólares para la compra de medicamentos de retrovirales y los reactivos para el control, detección y seguimiento del VIH y eso sería para un año y no entendemos las razones".

Manifestó que los pacientes y organizaciones civiles siguen esperando porque el Ministro de la Salud firme las órdenes. "Nosotros esperamos que el señor ministro firme estas órdenes de compra para que esas personas, tenemos una gran incertidumbre y esperamos que el ministro firme".

Finalizó haciendo un llamado a la comunidad internacional y a los países de América Latina a presionar al gobierno venezolano para que permita el acceso de un canal humanitario. "Ya la situación está traspasando nuestras fronteras", apuntó Nieves.

