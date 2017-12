Colectivo Seguridad sin Guerra insta al presidente mexicano a revisar la Ley de Seguridad porque violaría los DD. HH.

Continúa la polémica en México tras la promulgación de la Ley de Seguridad interior por parte del presidente Enrique Peña Nieto, el colectivo Seguridad sin Guerra instó al mandatario a revisar su decisión y vetar la normativa, que consideran violatoria de los derechos humanos.

Las 250 organizaciones de la sociedad civil que integran el grupo lamentaron que el presidente no cumpliera su compromiso de no emitir ninguna declaratoria de protección a la seguridad interior hasta que la corte suprema no resuelva la constitucionalidad del texto.

Vea también: Presidente de México promulga la polémica Ley de Seguridad Interior pese a las críticas de organismos internacionales

Seguridad sin Guerra afirma que la norma contiene elementos que permiten el uso "discrecional y permanente de las fuerzas armadas para realizar acciones que pueden lesionar las garantías fundamentales de los ciudadanos".

Redacción NTN24

Únete a nuestro canal oficial de Telegram aquí http://telegram.me/ntn24