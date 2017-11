“Para poder pasar 29 alcabalas tuvo que haber la colaboración de efectivos militares”: Antonio Ledezma, sobre su salida de Venezuela

El alcalde metropolitano de Caracas Antonio Ledezma reconoció durante una rueda de prensa concedida este lunes en Madrid que recibió la colaboración y ayuda de efectivos militares para escapar del régimen de Nicolás Maduro.

“Nicolás Maduro sabe que para poder pasar 29 alcabalas tuvo que haber la colaboración de efectivos militares que hoy en día sienten vergüenza por lo que ocurre con la Fuerza Armada Nacional. Militares que sus hijos cuando le piden la bendición, al mismo tiempo le dicen hasta cuando tú vas a seguir siendo responsable de esta narcotiranía”, remarcó Ledezma.

El burgomaestre del Área Metropolitana de Caracas reveló que incluso en el último instante de su salida contó con el apoyo de un funcionario militar.

“En el momento final, para llegar a la frontera colombiana, una señora vio que cargaba un suéter con una capucha y de buena fe la señora dice, Ledezma, el Guardia Nacional me mira y me hace así (guiño con el ojo) y me dice siga adelante”, rememoró.

Ledezma continuará realizando una agenda de encuentros con el Gobierno de España antes de partir a otras capitales europeas y latinoamericanas para contar la realidad sobre su cautiverio y la situación de Venezuela.

