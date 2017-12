Familiar de tripulante del ARA San Juan pide a Macri reactivar las operaciones de rescate del submarino

El comandante Luis Tagliapetra, padre de uno de los tripulantes a bordo del submarino desaparecido, compartió con NTN24 un video en el que pidió al presidente Mauricio Macri, en su carácter de Comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, revertir la resolución de suspensión del rescate. “Es infundada, es arbitraria. No tiene sustento, no tiene fundamento. No es justa”, afirmó.

“Nuestros 44 tripulantes -mi hijo y sus 42 hermanos y su hermana- se merecen que los sigan buscando hasta que no quede más aliento”, dijo.

Recordó que la Armada se comprometió a buscarlos hasta las últimas consecuencias. “Yo te exijo, Mauricio Macri, te exijo (…) que siga la búsqueda y rescate”, agregó Tagliapetra.

El ministro de Defensa argentino, Oscar Aguad, llegó a Mar del Plata para reunirse con los familiares de los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan, encuentro que se realiza un día después de que la Armada suspendiera la operación de rescate.

