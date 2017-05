"Queremos que se haga justicia. Esto fue casi un homicidio": Natalí Wadskier, hermana de joven arollada durante protesta en Venezuela

Natalí Wadskier, hermana de Oriana Wadskier, quien fue arrollada por una camioneta del Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS) este martes durante una protesta antigubernamental en Venezuela, dijo que la joven se encuentra estable en la Unidad de Ciudados Intensivos del hospital Israel Ranuárez Balza de San Juan de los Morros, estado Guárico.

“Han llegado medicinas de todas partes del país, nos han ayudado con anticonvulsivos, gasas, con eso hemos estado manteniendo a mi hermana. Hemos tenidos llamadas de todas partes, todo el país ha estado ayudando. Los vecinos nos han traído al hospital cualquier cosa que tengan en casa”, dijo la joven.

Relató cómo ocurrieron los hechos: “Nosotros somos de Valencia, estado Carabobo, ella viajó a Calabozo a compartir con la familia de su esposa y los productores de Calabozo hicieron una protesta por falta de insumos y producción y ella se sumó a la protesta como estudiante de Medicina de la Universidad de Carabobo. Ella estaba con su bandera protestando normal vino una camioneta del Seguro Social de Calabozo, donde manejaba el presidente del IVSS, el sargento que era escolta y una señora que no sabe quién es. Atropellaron a 20 personas, mi hermana fue una de las más graves.El cabello de mi hermana se enredó en la camioneta, que la arrastró unos 60 metros. Si no es porque la gente que estaba allí se paró frente a la camioneta para intentar frenarla, sigue y la podía matar. Luego de que se dan cuenta que no pueden pasar más, corrieron al monte huyendo porque los iban a linchar", relató Wadskier.

"La Guardia Nacional se los llevó detenidos. Los manifestantes quemaron la camioneta", agregó. Sostuvo que "nosotros queremos que se haga justicia, que esto no quede impune. Esto fue casi un homicidio".

En medio de la entrevista, un estudiante de Derecho de la Universidad Rómulo Gallegos fue detenido sin que se conozca la causa.