Hace 77 años nacía John Lennon, cantante de The Beatles

Hace 77 años nació John Lennon, cantante de The Beatles, en 1940 en Liverpool, Reino Unido. A propósito, el también ex Beatle Paul McCartney, recordó a Lennon publicando un mensaje acompañado de una fotografía en su cuenta de Twitter.

“Acercándome a Johnny en su cumpleaños. Con amor, Paul”, dijo el músico.

Reaching out to Johnny on his birthday. Love Paul x pic.twitter.com/7ybKTTm9Me