Milagro inesperado: niña a la que le cayó una placa de concreto sobre el abdomen durante el terremoto de México, sobrevivió

Tras el terremoto en México, una menor de 9 años que le cayó una pared encima tuvo que acudir a dos hospitales para recibir una intervención quirúrgica que le salvara la vida. Es la historia de Mariel Ramos, conocida ahora como "la niña milagro". Su lucha y la de sus padres por mantenerla con vida, hace parte de los testimonios que deja el desastre que sacudió a los mexicanos.

La familia de la menor estaba en la vivienda, apunto de salir a llevar a los niños al colegio, cuando comenzó el sismo. Aterrorizados decidieron salir de la edificación y al momento de la evacuación, la estructura cayó sobre el abdomen de la pequeña.

“Yo en ese momento, cuando la vi bajo los escombros de la barda, pues pensé que ya había perdido la vida. Yo en ese momento no pude reaccionar no sabía lo que estaba viendo, realmente no lo asimile, no sé si era una pesadilla, si estaba soñando no sé qué estaba pasando fue algo muy rápido”, dijo Jorge Ramos, padre de la menor.

Mariel fue llevada a dos hospitales. En el primero le dijeron a la familia que iba a morir, por lo que decidieron llevarla a otro centro médico mientras que en el segundo al que llegó la niña no había electricidad. Allí solo pudo recibir una transfusión de sangre.

Hasta el día siguiente, Mariel fue llevada al hospital Magdalena de Salinas, donde logró ser intervenida quirúrgicamente, luego de la angustia por salvarle la vida...

“Ella tenía un trauma de abdomen muy severo que requirió de recepción de una parte de su intestino, aparte tuvo fractura de la pelvis, por lo cual ha sido intervenida por dos ocasiones y aparte la niña ya está más estable y ya sea recuperado más o menos de manera satisfactoria”, aseguró Marco Antonio Torres, jefe de Pediatría del hospital.

Mariel actualmente se siente bien y continúa con su recuperación en el hospital. Con tan solo nueve años, esta niña mexicana puede decir que volvió a nacer.