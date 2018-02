Madre colombiana denunció que su hijo de seis años fue víctima de matoneo en un colegio del sur de Bogotá

Una madre colombiana denunció que su hijo de seis años fue víctima de matoneo en un colegio en el sur de Bogotá. La mujer narró que al niño lo golpearon en la cara, le cortaron el cabello, las cejas y las pestañas.

“El niño me lo entregaron (…) golpeado. Me manifiesta que lo habían intimidado, que le habían dicho que no dijera nada, que él era un mentiroso y nadie le iba a creer”, aseguró Leidy Morantes, madre del menor.