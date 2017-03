"Me gusta la calle, tengo lo que no encuentro en mi casa: comida y dinero", la realidad de los niños venezolanos en situación de riesgo

"La calle me mentiene, la gente me da", dijo al equipo de NTN24 Venezuela un niño que vive en las calles de Caracas, una situación que se ha visto en aumento en los últimos meses ante la crisis económica y social que atraviesa el país.

Niños y jóvenes habitan en zonas como Sabana Grande, Chacaíto y Altamira, donde además de comida y dinero también consiguen drogas. Los grafitis en las paredes o rejas de establecimientos les alerta que en ese sitio pueden hallar las sustancias.

"Comida para llevar a casa porque cuando nos despertemos vamos a tener hambre", así respondió una niña cuando le preguntaron qué deseaba. "Me gusta más la calle, ya me acostumbre, (tengo) lo que no encuentro en mi casa, comida y dinero", aseguró otro jovencito.

"Ya tenemos dos años y medio en la calle, ni el Gobierno (me ayuda), me dijeron que sacara el carnet y tampoco nos han apoyado. (El carnet de la patria) no me ha servido para nada", relató una joven madre que también vive en las calles de Caracas.

Redacción NTN24 Venezuela