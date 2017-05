“Me anulan el pasaporte porque estamos en dictadura”: Periodista venezolana Nitu Pérez Osuna

La periodista venezolana Nitu Pérez Osuna es la más reciente afectada por la anulación injustificada de pasaportes a figuras públicas que han expresado su posición contraria al régimen de Nicolás Maduro. “Me anulan el pasaporte porque estamos en dictadura, porque somos incómodos para el régimen”, dijo en entrevista en La Tarde de NTN24.

“Me pueden quitar el pasaporte, pero no me van a quitar mi venezolanidad. Esta dictadura está cayendo, yo voy a poder salir del país cada vez quiera en el corto tiempo. Ellos no van a poder salir del país y a donde quiera que vayan van a ser perseguidos”, afirmó.

La semana pasada los pasaportes del gobernador de Miranda, Henrique Capriles, y el periodista César Miguel Rondón, también fueron anulados al intentar salir del país. En esta oportunidad se aplicó la medida a la periodista y a su esposo cuando llegaban desde Panamá por un viaje de Trabajo.

Pérez Osuna precisó que desde hace dos días tenían la información de que sus pasaportes serían anulados, “pero nuestra única opción era volver a Venezuela a seguir luchando”. Afirmó que escuchando el número de muertos y heridos que ha habido en las manifestaciones siente que “a mí no me ha pasado nada”.