Hambre, escasez y altos costos llevan a los venezolanos a cazar reses y saquear comercios

La falta de alimentos en Venezuela sigue generando conflictividad social. Este jueves un grupo de personas entró en La Hacienda Miraflores en Palmarito, estado Mérida para sacrificar reses y poder robar la carne, la información fue confirmada por la corresponsal del diario “El Universal”, Nora Sánchez.

Sanchéz detalló que “la gente está buscando comida, no se consigue y si se consigue es tan elevado el precio que los venezolanos no pueden pagar, hay personas que diariamente pueden ganar 15 mil bolívares pero un kilo de queso te cuesta 200 mil bolívares, la gente no tiene comida, no tiene dinero y tiene que buscarla desde cualquier punto de vista”.

De igual forma detalló que tres personas fueron asesinadas a disparos en el estado Mérida de Venezuela al momento que un grupo de personas violentaban un establecimiento comercial. Según información que maneja la periodista “este grupo de sicarios pudiera pertenecer presumiblemente a comerciantes de la zona que molestos por los saqueos decidieron arremeter contra la gente que el miércoles en la noche fue a buscar comida”.

Redacción NTN24 Venezuela