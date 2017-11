“Me cubrí debajo de las bancas y llovían las balas”: Joaquín Solís, sobreviviente de la masacre en Texas

Joaquín Solís, uno de los sobrevivientes del tiroteo en una iglesia bautista de Texas que dejó 26 muertos, contó a NTN24 que durante el hecho “me cubrí debajo de las bancas y llovían las balas. Me encogí y me atravesó una bala (…) le dije a Dios ‘protégeme, porque yo no quiero morir’. Como pude salí gateando”.

Por su parte Rossana Solís narró que “mi alma está destrozada por ellos. Por un loco que le dio la gana de ir a matarlos. Son niños y no tienen por qué sufrir. Yo los miraba corriendo y escondiendo”.

Únete a nuestro canal oficial de Telegram aquí http://telegram.me/ntn24