Mujer denunció en video caso de acoso sexual mientras viajaba en Uber en México

Este jueves se hizo viral en redes sociales la denuncia de una ciudadana que al abordar un carro de Uber, fue manoseada por el conductor. Gracias a la oportuna reacción evitó que los hechos se materializaran en un abuso sexual. La mujer denunció el hecho ante Uber, que respondió que además de tomar las medidas necesarias no pueden hacer más porque no hay relación laboral con los choferes de Uber, según la usuaria.

“Tomé un coche de Reforma para dirigirme a mi casa y cuando me doy cuenta estoy en una ruta totalmente diferente”, relató la mujer, quien dijo que le preguntó al conductor por qué tomó esa dirección, “a lo cual él se empieza a desviar, se voltea, me empieza a tocar la pierna y me dice, ‘a donde tú quieras’”.

Aunque ella pudo detener el ataque en su contra, otras mexicanas no han corrido con la misma suerte. Apenas un mes ha pasado desde que el país se conmocionó con la muerte de Mara Castilla, una joven de 19 años que abordó un vehículo de la plataforma Cabify en Puebla. Su cuerpo fue hallado días después, con evidencias de violación y posterior asfixia. El responsable: el conductor del carro.

Ante el incremento de casos, esta nueva víctima de la Ciudad de México hizo un llamado, “¿qué tenemos que hacer para que la gente responda? ¿Otra niña muerta? ¿Gente violada? Yo me subo, se suben mis hermanas, mi mamá, mis amigas. Hagan esto viral y digo no más Uber hasta que no tomen cartas en el asunto”.

Las cifras de feminicidios, violaciones sexuales y desapariciones han aumentaron considerablemente en el mes de septiembre, según el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria y la red Todos los Derechos para Todas y Todos, los cuales solicitaron a las autoridades de la capital activar la alerta por violencia de género.

