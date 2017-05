Brigitte Macron reestablecerá la figura de Primera Dama que estuvo desierta durante cinco años en Francia

Francia cambiará de presidente el próximo domingo, pero las miradas están centradas en la esposa del mandatario electo Emmanuel Macron, Brigitte Macron, quien restablecerá la figura de primera dama ocupada por última vez por Carla Bruni, esposa de Nicolas Sarkozy.

Brigitte Viene de una familia de alta posición, fue maestra de francés y latín, se casó hace 10 años con Emmanuel y se prepara para asumir este rol que no figura en Francia desde hace cinco años, ya que Valérie Trierweiler, compañera en ese momento de François Hollande, no ostentó este título por no estar casada legalmente.