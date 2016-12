Oposición ecuatoriana busca juicio político contra el Vicepresidente Jorge Glas tras escándalos de sobornos en Odebrecht

La oposición ecuatoriana busca iniciar un juicio político contra el Vicepresidente, Jorge Glas, tras los escándalos de corrupción durante su administración y por el caso de sobornos por parte de la constructora brasileña Odebrecht.

“Ha estado a cargo de todas la instituciones de PetroEcuador, de todos estos actos y que nos diga que no sabía y que no estaba enterado. El pueblo ecuatoriano no es tonto”, afirmo la asambleísta Magaly Orellana.

Los oficialistas aseguran que lo que se busca es dañar su candidatura a la presidencia del país y aunque quieren que el caso se investigue, muchos desconfían de la justicia norteamericana, ya que su departamento de justicia fue el que obtuvo la confesión de Odebrecht.

Por otro lado, la oposición no confía en la justicia ecuatoriana, por lo que enviarán una comisión a Brasil y Estados Unidos para recabar la información sobre el caso de la constructora.

Colaboración EFE y Redacción NTN24