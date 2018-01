“Yo he visto en muchas oportunidades a Jorge Rodríguez mintiendo”: Diputado venezolano afirma que no están cerca de un acuerdo

Tras tres días de discusiones sin resultados fue reprogramado para el próximo lunes 5 de febrero el diálogo entre el gobierno y la oposición venezolana. Para el ministro de comunicación chavista “se firmó un pre-acuerdo”, pero la representación opositora afirmó que no hay nada concreto.

En este sentido, el diputado venezolano Luis Florido, quien se negó a asistir a este último encuentro, afirmó que “yo he visto en muchas oportunidades a Jorge Rodríguez mintiendo, no se está cerca de un acuerdo cuando los temas neurálgicos no se han resuelto”.

Por su parte, el dirigente del partido político La Causa R, Andrés Velásquez, exhortó al pueblo venezolano a “luchar por condiciones” para que las elecciones presidenciales sean transparentes.

Otro asunto que solicitan los parlamentarios es que se permita a los venezolanos en el exterior, que supera los cuatro millones, ejercer su derecho al voto.

Redacción NTN24 Venezuela

