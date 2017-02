Padres de familia, abuelos y niños son arrastrados por una ola de indigencia en Venezuela

Las asambleas de ciudadanos no suelen ser de masiva asistencia. Pero el 21 de enero de 2017 fue diferente.

Inició la charla sobre la indigencia, promovida por la Alcaldía de Chacao y seguían llegando vecinos del municipio más pequeño de Caracas, porque la situación ha venido creciendo descontrolada y exponencialmente en los últimos 3 años.

Sin cifras oficiales y con una atención sin esmero, la reacción del gobierno nacional ha sido un fracaso para controlar el problema.

Sin embargo, el abordaje en el municipio Chacao ha sido opuesto: el programa Techo realiza jornadas puntuales cada 15 días para rescatar personas en situación de calle y extenderles una oportunidad de rehabilitación.

La misión Negra Hipólita fue mentada, por indigentes en Las Mercedes, en el centro de Caracas y en Plaza Venezuela, como la misión "Negra Hipócrita".

En dos años, entre 2014 y 2015, la misión redujo su índice de captación; 3.257 y 2.941 personas respectivamente. De igual forma, pasaron de 39 a 26 centro de rehabilitación.

Un grupo de indigentes que hace vida a orillas de El Guaire en Las Mercedes denunció a NTN24 que una comisión de la Negra Hipólita, a finales de 2016, les "quemó hasta la cédula de identidad, ropa, medicinas y comida" para ahuyentarlos de la zona.

En los municipios la situación no solo es evidente a simple vista, sino que, en el caso de Sucre, se registraron en enero de 2015 cuatro casos de niños en situación de calle y en enero de 2016 la cifra se elevó a 10.

En el caso de Chacao el fenómeno es alarmante porque las autoridades han detectado un éxodo masivo de indigencia que escapa de la delincuencia y las actuaciones policiales de otras zonas caraqueñas.

En los últimos 7 años el índice se duplicó: en 2010 se registraba un promedio de 400 casos mensuales y en 2016 se llegaron a 950 casos, de acuerdo con cifras extraoficiales de la alcaldía.

De estos casos, 25 son personas sicóticas de extrema urgencia y apenas 2 individuos estaban solicitados por las autoridades.

NTN24 Venezuela realizó en exclusiva un recorrido junto al programa Techo para ahondar en la situación.

Durante dos horas se verificaron 58 casos de situación de calle en algunas áreas del municipio.

"Están los bachaqueros - explica un voluntario de Techo - que duermen durante toda la semana en las plazas para llegar temprano a las colas de comida. Están los gallos, que son indigentes que se dedican a buscar en la basura objetos que luego pueden vender (como utensilios, electrodomésticos reparables o ropa) y están los 'come comida', que pasan todo el día buscando jornadas de alimentación gratuita por la ciudad y luego vienen a dormir a Chacao para refugiarse de la delincuencia".

La sede de la Corporación Socialista de Cemento, en la calle Urdaneta, le dicen "El Hotel".

Ahí una veintena de personas pernoctan cada noche, en la fachada de la institución.

Un vigilante privado, cuyo nombre se reservó, explica que tiene su trabajo fijo desde hace 20 años pero en los últimos tiempos tuvo que dormir en la calle para ahorrarse el costo de la pensión (habitación de alquiler) y poder comprar comida.

Carlos Ledezma es un hombre cuarentón, músico profesional, que explicó que "lo que me condujo a la calle fue la crisis, la inflación, todo está excesivamente costoso y la plata que uno consigue no alcanza. O comes, o pagas la habitación, o te vistes".

En el centro comercial Parque Cristal son asiduos 3 hermanos menores de edad que provienen de los Valles del Tuy. El mayor, un joven de 14 años, que duerme ahí junto a sus hermanas, dijo que "mi mamá está recién parida y toda la ropa que yo tenía la perdí. Por aquí por Bello Monte (municipio Baruta) yo consigo ropa (para venderla)". Tienen dos meses durmiendo en la zona.

"Vine a Caracas por unos exámenes médicos de mi hija. Ella está recluida en el Hospital Clínico Universitario. Ella sufre pleuritis crónica en los dos pulmones y la tengo hospitalizada desde hace seis meses", contó Javier Álvarez de 27 años, que duerme en una fachada bancaria al lado del Caracas Palace Hotel.

Explicó que trabaja en un taller mecánico en Bello Campo pero toda la plata que gana la destina para pagar el tratamiento de su hija, de los cuales los tres medicamentos principales le puede costar hasta Bs. 7.000 diarios cada uno. Además, explica que no se consiguen fácilmente.

Los casos de indigencia reciente son los más comunes. De las 58 personas registradas durante la jornada de Techo, la mayoría no tiene más de 6 meses en esa situación.

Rafael Hernández - NTN24 Venezuela