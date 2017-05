Protestas en Israel y en territorios palestinos por la visita del presidente de Estados Unidos, Donald Trump

En Tel Aviv con mensajes como "no veto, no muro, no demoliciones", decenas de israelíes pidieron a Trump que se marche del país.

Entretanto, en Cisjordania y en la Franja de Gaza, cientos de palestinos quemaron banderas de Estados Unidos e Israel para expresar su rechazo a lo que consideran falta de neutralidad del republicano en el conflicto de la región, pues en distintas ocasiones ha expresado su apoyo incondicional al gobierno israelí.

Trump sostendrá reuniones por separado con líderes del gobierno de Benjamín Netanyahu y de la autoridad nacional palestina.

Redacción NTN24