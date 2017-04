“Los que ejercemos el periodismo decimos que informar se ha vuelto un delito”: Paola Iribarren, estudiante agredida en la Alcaldía de Barquisimeto, Venezuela

Paola Iribarren, estudiante de periodismo golpeada en la mañana de este jueves en la Alcaldía de Barquisimeto (Venezuela) cuando colectivos chavistas irrumpieron en el lugar, habló con NTN24 sobre esta situación y aseguró que denunciará junto a los demás agredidos ante el Ministerio Público este ataque. Además, añadió que "informar se ha vuelto un delito" en el país.

“El alcalde Alfredo Ramos, del municipio de Iribarren nos convocó a una sesión ordinaria a todos los trabajadores de la Alcaldía, donde yo estoy realizando mis pasantías (…) Cuando vamos comenzar el diálogo, ingresaron los colectivos afectos al Gobierno Nacional dirigidos por los concejales Alejandro Natera y Jesús “Chinolo” Superlano y comenzaron a cantar consignas. Luego sacaron de emergencia porque lo querían agredir directamente, nosotros nos quedamos para reportar lo que estaba sucediendo”, afirmó.

“De los colectivos, traté de salir corriendo y terminé en medio de la golpiza. Intentando esquivar, veo que otra compañera de la Alcaldía estaba afectada y me metí para ayudarla y evitar que la siguieran golpeando. Empujé a la guardia que estaba golpeando a mi compañera y le digo “basta” y me responde “basta nada” y me dio un puñetazo cerrado en la nariz y me dejó una pequeña fractura”, agregó la víctima de la golpiza.

Para finalizar, Iribarren dijo que “mañana nosotros los agredidos vamos a ir con un abogado de la Alcaldía que se llama, Luis Ramos Reyes, a introducir una denuncia en el ministerio Público” y sentenció que “los que ejercemos el periodismo decimos que informar se ha vuelto un delito y lamentablemente estamos en represión”.