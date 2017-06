“El PSUV usó al Parlamento para imponer magistrados que son sicarios de la Constitución": Freddy Guevara, vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela

Ya son dos los poderes públicos que presionan para la destitución de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. La Asamblea Nacional, controlada por la oposición, juramentó este martes al comité de postulaciones que se encargará de seleccionar a nuevos candidatos a jueces de la máxima corte.

Freddy Guevara, vicepresidente de la Asamblea Nacional, denunció las irregularidades del proceso del 2015 cuando la mayoría del Parlamento era chavista, afirmando que: “tanto el PSUV usó a la AN con un proceso fraudulento e irregular para nombrar unos magistrados como el poder moral uso de igual manera arbitrariedades para imponerle al país unos magistrados que son unos sicarios de la Constitución, por donde se mire es irregular y esos magistrados tienen que salir”.

Por su parte, Julio Borges, presidente del Parlamento, reiteró que el peor error que cometió el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, ha sido esta Constituyente que aseguran se efectuó a espaldas del pueblo: “este es el momento crucial en donde Nicolás Maduro ha querido convocar una Constituyente que no es democrática, que no es electa, que lo único que busca es implantar en Venezuela el sistema cubano y que tiene que encontrar en todos los venezolanos amantes a la libertad, la energía y determinación de ponerle un parado completo a esa Constitución para que no la logre imponer”.

En nombre de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), la diputada Delsa Solórzano anunció al país cuáles serán las acciones que adelantará la oposición esta semana. Este jueves habrá un plantón tanto en el este como en el oeste de Caracas y el viernes una movilización hasta el TSJ para apoyar el recurso que impuso la fiscal Luisa Ortega Díaz.

