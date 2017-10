Estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México indica que el actual modelo de justicia del país no funciona

Un estudio publicado por la Universidad Nacional Autónoma de México reveló que el actual modelo de justicia no funciona y que la corrupción, la ausencia de imparcialidad, las violaciones a los derechos humanos y las enormes deficiencias en la gestión al interior de las procuradurías son factores que además alimentan la desconfianza en el sistema.

Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, explicó en La Tarde de NTN24 que no se puede “esperar hasta la elección de 2018, el llamado de atención que nosotros hacemos desde este jueves y que veníamos preparando es que esto requiere de decisiones inmediatas”.

Además, considera que “es responsabilidad de los actores institucionales actuales, del Gobierno actual y de los legisladores de hoy, tomar las decisiones que sienten las bases para esta transformación institucional”.

De acuerdo con Salazar, México es un país “que tiene capacidad de enfrentar a través de las instituciones sus grandes desafíos y debemos reconocer que estamos en una situación crítica que requiere una respuesta a la altura de la circunstancia”.

“No todo está perdido, y no tiene por qué fracasar el Estado mexicano, pero si no hace su tarea bien, a tiempo, escuchando a la sociedad, consultando a los actores económicos, políticos y sociales relevantes, el riesgo de fracaso no se puede fracasar”.

Redacción NTN24

Únete a nuestro canal oficial de Telegram aquí http://telegram.me/ntn24