‘Star Wars: The Last Jedi’ se mantiene en la primera posición de las películas más taquilleras en EE. UU.

Este fin de semana, muchas películas debutaron en las salas de cine de EE. UU. Sin embargo, ‘Star Wars: The Last Jedi’ se mantuvo en la primera posición de las más taquilleras al recaudar 68 millones de dólares.

En la segunda posición del ‘box office’ se encuentra ‘Jumanji: Welcome to the Jungle’, la cual recaudó 34 millones de dólares. La secuela sigue la historia de un grupo de adolescentes, quienes son transportados por un videojuego.

La tercera entrega de ‘Pitch Perfect’ logró recaudar 20 millones 500 mil dólares. Mientras que con 8 millones de dólares, ‘The Greatest Showman’ se ubicó en la cuarta posición.

‘Ferdinand’ completa las cinco películas más taquilleras del fin de semana al recaudar siete millones de dólares. El filme sigue la historia de un toro amante de la naturaleza que se escapa de un campamento de entrenamiento español.

Redacción NTN24

