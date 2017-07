"Creo que uno de los problemas menores que tiene el presidente Trump en este momento es su seguridad personal": Leonarda Durán, presidenta del Caucus Hispano

Luego de que se conociera que el Departamento de Defensa de los Estados Unidos paga más de 130.000 dólares al mes por el alquiler de un lujoso apartamento en la Torre Trump que es utilizado como oficina militar, según denunció el diario The Wall Street Journal, la presidenta del Caucus Hispano, Leonarda Duran dijo en NTN24 que cree "que uno de los problemas menores que tiene el presidente Trump en este momento es su seguridad personal y el alquiler de la oficina en la Torre Trump".

“Uno de los problemas menores que tiene el presidente Trump en estos momentos es su seguridad personal y el alquiler de la oficina en la Torre Trump, hay muchas cosas que están pasando en el país por las cuales él tiene que sentirse sumamente preocupado”, dijo Durán.

“Es normal que haya un presupuesto para la protección del presidente de los Estados Unidos, pero que se exagere de esa manera nunca se ha visto, por eso es la reacción”, añadió.

Además, dijo que quienes están pagando por ese apartamento en la Torre Trump son quienes pagan impuestos “por esa oficina que no se usa, no se ha usado y no creo que se vaya a usar”.

Redacción NTN24

