“Me apuntaron con un revólver para que hablara”: Reportera venezolana que fue secuestrada por colectivos chavistas en Caracas

“Me metieron en un cuarto y apagaron la luz (…) Agarraron una bolsa para tratar de asfixiarme. El otro tenía un revólver. Me apuntó con ese revólver media hora para que yo hablara. En vista de que yo no le dije nada, me amenazó con darme un tiro en el pie”, así narró una reportera venezolana lo que tuvo que vivir luego que colectivos chavistas la secuestraran en Catia, una zona popular de Caracas.

La comunicadora, a quien se le resguardó su identidad por seguridad, narró al programa La Tarde de NTN24 que los chavistas armados sacaron fotocopias de su documento de identidad e investigaron su lugar de domicilio. “Uno de ellos insistió en que yo sabía el nombre de las personas que iban a ‘crear actos de violencia’ en Catia. Ellos insistían en que les diera nombres y que les dijera dónde iban a fabricar bombas molotov”, relató.