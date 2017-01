“Es una persona con muchas capas, con muchas facetas” dijo la actriz Ruby Rose sobre su personaje en la saga ‘Triple X’ para NTN24

La actriz Ruby Rose reconocida por su papel como Stella Carlin en ‘The orange is the new black’, hará parte de la nueva entrega de la saga ‘Triple X’, en donde encarnará a una hermosa pero temeraria mujer que demostrará tener el carácter para formar parte del equipo de Xander Cage.

“Cada una tiene una inteligencia y una fuerza distinta”, agregó la artista al hablar sobre la variedad de personalidades de las mujeres que participan en la película.

En entrevista con nuestra periodista Andrea Jaramillo la actriz confesó sentirse cómoda con el personaje ya que este le da oportunidad de desarrollar una faceta diferente como actriz. “Han hecho un gran trabajo con el guion y el reparto”, comentó Rose durante entrevista con NTN24.