“Para mi es algo muy racista, cuando vi el disfraz pensé esto no está bien”: activista Jerónimo Saldaña sobre venta de prenda inspirada en el muro de Trump

En la tienda online Amazon comenzó la circulación de una prenda blanca con rayas negras en forma de ladrillos y un letrero que dice “México will pay” (México pagará) inspirada en el muro fronterizo que el presidente estadounidense Donald Trump quiere construir. Esto ha generado polémica pues lo activistas defensores de los Derechos Humanos la ocnseideran ofensiva, racista y antiinmigrante.

“Para mi es algo muy racista, cuando vi el disfraz pensé esto no está bien, no esta bien que Amazon tome el dinero de latinos, pero no los respete”, dijo a NTN24 Jerónimo Saldaña, activista defensor de los migrantes.

La coalición de activistas ‘Mi gente’ piden al gerente general de Amazon, Jeff Bezos, que retire de inmediato el producto por hacer dinero con el racismo a los hispanos.