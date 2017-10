Indignación por homenaje en París al director de cine Roman Polanski, señalado de cometer delitos sexuales

El director de cine Roman Polanski, señalado por la justicia de EE. UU. de haber cometido delitos sexuales en la década de los 70, fue homenajeado este lunes por la Cinemateca de París, lo que generó indignación entre organizaciones que defienden los derechos de las mujeres .

El cineasta fue recibido por activistas y ciudadanos que protestaron indignados, frente a la Cinemateca, para pedir que no se agasaje a un hombre con denuncias de abuso sexual.

La activista de la asociación La Barbe, Alice Coffin, cree que “pese a la movilización feminista la cinemateca no quiso escuchar y eso es lo que amplía el escándalo, porque no solo deciden de manera voluntariosa un homenaje a Roman Polanski con todo lo que pasa en este momento con el caso Weinstein, que es algo sumamente grave, sino que las instituciones francesas continúan defendiendo a los acosadores y agresores sexuales y aun así cuando nos movilizamos y hacemos ruido con la manifestación no responden".

