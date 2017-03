Policía migratoria de EE. UU. amenaza con deportar a quienes ayuden a los niños que ingresaron como inmigrantes al país

La Policía Migratoria de Estados Unidos le hizo una advertencia por orden del presidente republicano Donald Trump a la Acción Diferida (Sus siglas en inglés DACA) a través de su cuenta en la red social Twitter que quienes estén amparado a las personas que migraron cuando niños serán sujetos de deportación.

En el año 2012 el ex presidente Barack Obama creó una reforma que protegía a los niños migrantes que estudian en las escuelas del país para que luego puedan optar a una visa de trabajo, medida que Trump aseguró que no será cancelada, pero advirtió que no será renovada.

Redacción NTN24

