Estos son los nominados a Mejor Película de Drama y Mejor Comedia o Musical en los Globos de Oro

Este domingo se entregan los Globos de Oro en Los Ángeles y dentro de las nominadas a Mejor Película de Drama, una de las categorías más importantes, se encuentra ‘Call me Your Name’ de, ‘Dunkirk’ de Christopher Nolan, ‘The Post’ dirigida por Steven Spielberg, ‘Shape of Water’ de Guillermo del Toro y ‘Three Billboards Outside Ebbing, Missouri’.

En la categoría de Mejor Comedia o Musical está The Disaster Artist de James Franco; Get Out de Jordan Peele; The Greatest Showman de Michael Gracey; I, Tonya, de Craig Gillespie y Lady Bird de Greta Gerwig.

