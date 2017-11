“Los candidatos no arriesgaron mucho, por lo tanto, no hay un ganador nítido”: Marco Moreno sobre debate presidencial en Chile

El decano facultad de Gobierno de la Universidad Central de Chile, Marco Moreno, habló con NTN24 sobre el último debate de los candidatos a las elecciones presidenciales que se medirán en las urnas el próximo 19 de noviembre y aseguró que “los candidatos no arriesgaron mucho, por lo tanto, no hay un ganador nítido”.

De igual manera, afirmó que en general no hubo grandes propuestas por lo que no se dio a conocer nada nuevo en sus planteamientos ya que los temas cotidianos no aparecen en la agenda, porque creen que no conectan con los ciudadanos.

Para Moreno, es claro que los dos candidatos que probablemente pasen a segunda vuelta serán los candidatos Sebastián Piñera y Alejandro Guillier.

