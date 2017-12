Conflicto árabe-israelí y paz en la región: Temas abordados entre Macron y Netanyahu en su encuentro en París

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se reunió este domingo con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en el Palacio del Eliseo en Paris.

Ambos mandatarios tuvieron una sesión de trabajo seguido de un almuerzo, luego, en una rueda de prensa, Macron anunció que el próximo año viajará a Israel para impulsar la salida negociada al conflicto árabe-israelí, al tiempo que rechazó los actos de violencia causados tras la decisión de Trump.

“Creo que fui muy claro condenando los ataques terroristas y no apruebo, esto porque no es mi tarea, condenar lo que ha dicho el presidente Trump y decir que tenía un problema con la orden internacional. Hay que ser realistas, y lo que está ocurriendo es que estas declaraciones han llevado a eventos que no están a favor de la seguridad de Israel”, indicó el mandatario francés.

Por su parte, Netanyahu hizo un llamado a la calma, frente a los disturbios en los territorios palestinos y Jerusalén.

Redacción NTN24

