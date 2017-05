Cinta 'The Square' se lleva la Palma de Oro de la edición 70 del Festival de Cannes

La cinta 'The Square', dirigida por el sueco Ruben Östlund, se llevó este domingo la Palma de Oro del 70 Festival de Cannes, también recibieron premios a mejores interpretaciones la alemana Diane Kruger y el estadounidense Joaquin Phoenix.

El Gran Premio del Jurado fue para el filme francés '120 battements par minute', de Robin Campillo, la historia del activismo de los enfermos de sida en los años 80'.

La alemana Diane Kruger, se llevó el premio a mejor actriz por su doloroso papel de una mujer que busca venganza tras la muerte de su marido e hijo en un atentado terrorista en "In the Fade", de Fatih Akin.

Para mejor actor el premio fue para Joaquin Phoenix al realizar su brutal y a la vez tierna interpretación en "You Were Never Really Here", de la británica Lynne Ramsay.

En cuanto al premio a mejor dirección, fue para Sofia Coppola por 'The Beguiled' un filme de amor y deseo situado en la época de la Guerra de Secesión americana y protagonizada por Nicole Kidman.

Listado completo de premios

Palma de Oro: ‘The Square’, de Ruben Östlund.

Gran Premio del Jurado: ‘120 battements par minute’, de Robin Campillo.

Premio Especial del 70 Festival de Cannes: Nicole Kidman.

Premio de dirección: Sofia Coppola, por ‘The Beguiled’.

Mejor actriz: Diane Kruger, por ‘In the Fade’.

Mejor actor: Joaquin Phoenix, por ‘You Were Never Really Here’.

Premio del Jurado: ‘Nelyubov’ (Loveless), de Andrey Zvyagintsev.

Premio de guion ‘ex aequo’: Yorgos Lanthimos, por ‘The Killing of a Sacred Deer’, y Lynne Ramsay, por ‘You Were Never Really Here’.

Palma de Oro al mejor cortometraje: ‘Xiao cheng er Yue’ (‘A Gentle Night’), de Qiu Yang.

Mención especial: ‘Katto’ (‘The Ceiling’), de Teppo Airaksinen.

Cámara de Oro a la mejor ópera prima: ‘Jeune Femme’, de Léonor Serraille

El festival de Cannes finaliza su 70 edición este domingo 28 de mayo.