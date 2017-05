Venezolanos por la Democracia tomó la Puerta del Sol en Madrid exigiendo sanciones para el gobierno de Maduro

Un importante grupo de ciudadanos venezolanos se congregaron en la Puerta del Sol en Madrid para rechazar la represión en el país y exigir que se adopten sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro y sus funcionarios.

La organización "Venezolanos por la Democracia" convocó al exilio venezolano en Madrid para exigir nuevas sanciones.

Lea también: Gobierno español califica de "inaceptables" últimos insultos de Maduro a Rajoy

"Las sanciones que se han aplicado en Estados Unidos, congelación de cuentas, congelación de bienes, revocación de visas y revocación de permisos, tanto para los violadores de derechos humanos como para sus familiares porque estamos viendo como las familias de los violadores de derechos humanos y esos criminales se están refugiando en el extranjero", apuntó uno de los organizadores del evento.

También estuvo presente el joven Manuel Rodríguez Bolinaga quien el pasado jueves fue agredido durante un evento organizado por la embajada venezolana en Madrid después de exigirle al embajador Mario Isea.

Relató que ese día "me le acercó al embajador y simplemente le preguntó qué se siente ser cómplice de un gobierno asesino a lo que el embajador no responde y segundos después, no sé si miembros de su seguridad o de los organizadores, sólo sé que alguien fuertemente me alza por el cuello y otras cuatro más me golpearon en el cuerpo, allí se presentó un forcejeo y me robaron el móvil".

La próxima actividad está convocada para el próximo viernes 19 de mayo en La Puerta del Sol, día en el que también estarán manifestando los grupos cercanos al gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro en el mismo escenario.

Redacción NTN24 Venezuela

Únete a nuestro canal oficial de Telegram aquí http://telegram.me/ntn24ve