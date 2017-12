Es necesario un ajuste al precio de la gasolina en Venezuela pues de lo contrario no habrá para julio del año próximo: Analista económico Tomás Socías López

A la escasez de alimentos, bienes de consumo básico y dinero en efectivo se suma el combustible en Venezuela. Una reciente medida de Pdvsa instruyó a estaciones de servicio de los estados llaneros y Lara a vender solo 35 litros de a camiones y 5 a motos.

Tomás Socías López, analista económico, político y ex ministro de Comercio e Industria dijo que los gobiernos populistas suelen dentro de sus políticas sociales, ser lo más popular. posible Es decir, mantener una gasolina económica para dar algún beneficio a la población, sin embargo en el largo plazo ese precio de la gasolina no solo no le permite mantener ingresos suficientes, sino que además, producir combustible no se vuelve rentable.

"Es necesario un ajuste del precio de la gasolina. Y eso es beneficioso para el ejecutivo nacional y es positivo para la población venezolana porque le permite aunque pague un poco más, garantizar la gasolina en el futuro. Si no, no va a haber gasolina en julio ni a finales del año próximo", dijo en entrevista con La Mañana de NTN24.

Socías López sostuvo que dentro del gobierno de Nicolás Maduro hay ministros que aconsejan al presidente un cambio competitivo que permita una oxigenación a la economía, sin embargo, las corrientes radicales no quieren que se despenalice el dólar ni que las casas de cambio puedan dar un tipo cambiario más libre que generaría otras condiciones para los más necesitados.

Únete a nuestro canal oficial de Telegram aquí http://telegram.me/ntn24ve