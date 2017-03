"Me vi en la necesidad de ayudar a los niños sirios donado juguetes": El Director de la Organización 'esperanza de vida' Rami Adham a NTN24

El Director de la Organización 'Suomi Syyri' en español 'Esperanza de Vida', Rami Adham, arriesga su vida para llevarles juguetes a los niños sirios para que ellos puedan distraerse y así "sanar su alma" mientras su país está en guerra.

¨Viaje por primera vez a Siria en el 2011 y vi algo que nunca espere ver y desde entonces he viajado a Siria unas 30 veces en estos últimos 6 años¨ dijo Rami Adham conocido como el traficante de juguetes en una entrevista a NTN24.

Para finalizar afimó que existen 2.8 millones de niños que necesitan ayudan en Siria. "Ellos prácticamente han perdido casi todos sus derechos de ser niños, su futuro, sus juguetes, sus escuelas, por eso me vi en la necesidad de ayudar y no solo he donado juguete si no también comida, ropa. Siendo para mí lo más importante su Educación y su futuro".

Redacción NTN24